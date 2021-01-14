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Хелена Экхольм прокомментировала провальный дебютный старт Стины Нильссон на Кубке IBU

Хелена Экхольм прокомментировала провальный дебютный старт Стины Нильссон на Кубке IBU
Биатлон / Кубок IBU 0
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Трёхкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, бывшая шведская биатлонистка Хелена Экхольм оценила дебют олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Стины Нильссон на международных соревнованиях по биатлону. В спринте на стартовом этапе Кубка IBU в Арбере Стина допустила 5 промахов и заняла 99-е место.

«Я не удивлена, что она так много промахивается. Она вообще не так много участвовала в соревнованиях. Если на тренировках всё идёт хорошо, в гонках всё может быть иначе. Здесь ты ощущаешь давление, находясь в совершенно других условиях.

Таким будет первый сезон Стины — взлёты и падения. Это нелегко, но она будет выступать лучше. Самое важное — она наконец может участвовать в соревнованиях", — приводит слова Экхольм Expressen.

Весь пьедестал в спринте заняли российские биатлонистки.

Олимпийская чемпионка Стина Нильссон стала 99-й в дебютной гонке на Кубке IBU
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