Хелена Экхольм прокомментировала провальный дебютный старт Стины Нильссон на Кубке IBU

Трёхкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, бывшая шведская биатлонистка Хелена Экхольм оценила дебют олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Стины Нильссон на международных соревнованиях по биатлону. В спринте на стартовом этапе Кубка IBU в Арбере Стина допустила 5 промахов и заняла 99-е место.

«Я не удивлена, что она так много промахивается. Она вообще не так много участвовала в соревнованиях. Если на тренировках всё идёт хорошо, в гонках всё может быть иначе. Здесь ты ощущаешь давление, находясь в совершенно других условиях.

Таким будет первый сезон Стины — взлёты и падения. Это нелегко, но она будет выступать лучше. Самое важное — она наконец может участвовать в соревнованиях", — приводит слова Экхольм Expressen.

Весь пьедестал в спринте заняли российские биатлонистки.