Норвежка Тандреволд упала и не смогла дойти до финиша в спринте на этапе КМ в Оберхофе
В эти минуты продолжается спринтерская гонка на 7,5 км на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд упала и не смогла добраться до финиша.
Напомним, «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской спринтреской гонки на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
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