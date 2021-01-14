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Норвежка Тандреволд упала и не смогла дойти до финиша в спринте на этапе КМ в Оберхофе

Норвежка Тандреволд упала и не смогла дойти до финиша в спринте на этапе КМ в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0

В эти минуты продолжается спринтерская гонка на 7,5 км на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд упала и не смогла добраться до финиша.

Напомним, «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской спринтреской гонки на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

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