Тренер сборной Швеции: я говорил Нильссон, что главная проблема — её имя

Тренер сборной Швеции по стрельбе Жан-Марк Шабло прокомментировал неудачный дебют Стины Нильссон на международных соревнованиях по биатлону. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам заняла 99-е место в спринте на этапе Кубка IBU в Арбере.

«Она очень хотела заниматься биатлоном, легко всё воспринимала и рассчитывала, что постепенно втянется в процесс. Но Стина понимает, что на неё обращено большое внимание. Она оказалась в непростой ситуации. Я говорил ей: главная проблема — твоё имя. Тебя зовут Стина Нильссон, и все будут следить за тобой. Конечно, это тяжело. Всё было бы по-другому, если бы речь о шла о простой 27-летней девушке, которая решила заняться биатлоном.

Мы и не думали об участии Стины в чемпионате мира. Ни я, ни главный тренер Йоханнес Лукас. Всё решат её результаты. Но, думаю, пока говорить об этом слишком рано", — цитирует Шабло NRK.

Спринтерская гонка в Арбере завершилась триумфом российских биатлонисток.