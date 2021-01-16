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Привалов: Логинова нельзя ставить на последний этап эстафеты

Привалов: Логинова нельзя ставить на последний этап эстафеты
Биатлон / Кубок мира 0
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Двукратный призёр Олимпийских игр заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов оценил решение тренерского штаба сборной России перестать ставить Александра Логинова на заключительный этап эстафетных гонок.

«Моё мнение, Логинова ни в коем случае нельзя было ставить на последний этап эстафеты, потому что ему не всегда хватает психологической устойчивости. Ещё в декабре, когда он психологически не выдержал в спринте, подумал, неужели его поставят на последний этап. Поставили, и в итоге он совершил три промаха.

В смешанной эстафете и сейчас сделали всё правильно. Очень важно, что его поставили не на последний этап. Спортсмену важно сохранить психологическое состояние, главное — показать результат на чемпионате мира. А на чемпионате мира будет видно. Очень важной будет последняя перед стартом тренировка. Надо уметь чувствовать спортсмена», — цитирует Привалова ТАСС.

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