Привалов: Логинова нельзя ставить на последний этап эстафеты

Двукратный призёр Олимпийских игр заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов оценил решение тренерского штаба сборной России перестать ставить Александра Логинова на заключительный этап эстафетных гонок.
«Моё мнение, Логинова ни в коем случае нельзя было ставить на последний этап эстафеты, потому что ему не всегда хватает психологической устойчивости. Ещё в декабре, когда он психологически не выдержал в спринте, подумал, неужели его поставят на последний этап. Поставили, и в итоге он совершил три промаха.
В смешанной эстафете и сейчас сделали всё правильно. Очень важно, что его поставили не на последний этап. Спортсмену важно сохранить психологическое состояние, главное — показать результат на чемпионате мира. А на чемпионате мира будет видно. Очень важной будет последняя перед стартом тренировка. Надо уметь чувствовать спортсмена», — цитирует Привалова ТАСС.
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