Акимова выиграла спринт на 1-м этапе Кубка IBU, Шевченко — вторая

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Российская биатлонистка Татьяна Акимова стала победительницей спринтерской гонки на первом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия). Второе место показала ещё одна представительница России, Анастасия Шевченко, третье — француженка Камиль Бене.



Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Стина Нильссон, допустив три промаха, показала 69-й результат.



Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Арбер, Германия

Спринт. Женщины



1. Татьяна Акимова (Россия) — 22.58,1 (1)

2. Анастасия Шевченко (Россия) — +4,0 (1)

3. Камиль Бене (Франция) — +5,4 (0)…

15. Анастасия Гореева (Россия) — +45,6 (2)…

18. Елизавета Каплина (Россия) — +50,7 (2)…

24. Тамара Воронина (Россия) — +55,7 (1)

25. Валерия Васнецова (Россия) — +56,0 (3)

26. Полина Шевнина (Россия) — +57,8 (0)…

64. Ольга Мощенкова (Россия) — +2.11,5 (4)…

69. Стина Нильссон (Швеция) — +2.20,1 (3).