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Акимова выиграла спринт на 1-м этапе Кубка IBU, Шевченко — вторая

Акимова выиграла спринт на 1-м этапе Кубка IBU, Шевченко — вторая
Биатлон / Кубок IBU 0
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Российская биатлонистка Татьяна Акимова стала победительницей спринтерской гонки на первом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия). Второе место показала ещё одна представительница России, Анастасия Шевченко, третье — француженка Камиль Бене.

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Стина Нильссон, допустив три промаха, показала 69-й результат.

Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Арбер, Германия
Спринт. Женщины

1. Татьяна Акимова (Россия) — 22.58,1 (1)
2. Анастасия Шевченко (Россия) — +4,0 (1)
3. Камиль Бене (Франция) — +5,4 (0)…
15. Анастасия Гореева (Россия) — +45,6 (2)…
18. Елизавета Каплина (Россия) — +50,7 (2)…
24. Тамара Воронина (Россия) — +55,7 (1)
25. Валерия Васнецова (Россия) — +56,0 (3)
26. Полина Шевнина (Россия) — +57,8 (0)…
64. Ольга Мощенкова (Россия) — +2.11,5 (4)…
69. Стина Нильссон (Швеция) — +2.20,1 (3).

Биатлон. Кубок IBU-2020-2021. Этап 1, Арбер, Германия
Женщины. Спринт 7,5 км
16 января 2021, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Татьяна Акимова
Россия
22:58.1
2
Анастасия Шевченко
Россия
+4.0
3
Камиль Бене
Франция
+5.4
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