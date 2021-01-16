Круглов — о ситуации на ОИ-2010: покрутил бы пальцем у виска, если бы мне такое рассказали

Четырёхкратный чемпион мира Николай Круглов рассказал об инциденте, случившемся в индивидуальной гонке на Олимпийских играх 2010 года.
«Шёл на медаль и не дошёл. Несчастный случай. Ремень крепится к винтовке через планку с пазами. Быстро снимается, надевается, достаточно удобно. Чтобы снизить общий вес, производитель сделал этот крепёж из дюралюминия. Ну, сделал и сделал, нет проблем. Но случилось то, во что сложно поверить, я бы пальцем у виска покрутил, если бы кто-то рассказал подобное.
Стартовал в далёкой группе, трасса была разбита. К ночи подморозило, искал глянцевые участки, чтобы не месить кашу. Выезжал к краям и на одном из спусков зацепил ботинком ледяную кромку. Улетел лицом вперед, грохнулся с такой силой, что от удара дюральку разорвало. На этом всё. Ремень отвалился, винтовку пришлось нести в руках», — цитирует Круглова «Матч ТВ».
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