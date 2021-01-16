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«Затрясло девочку». Аликин — о выступлении Павловой в эстафете на этапе КМ в Оберхофе

«Затрясло девочку». Аликин — о выступлении Павловой в эстафете на этапе КМ в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший тренер мужской сборной России по биатлону олимпийский чемпион 1980 года в эстафете Владимир Аликин поделился мнением о выступлении российской биатлонистки Евгении Павловой в эстафетной гонке 4х6 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону, которая состоялась в Оберхофе (Германия). Напомним, сборная России финишировала четвёртой.

«С Павловой нужно разговаривать. Может быть, загнали её. Ногами стала работать быстрее, подошла, и всё — затрясло девочку. Ветра не было, стреляй как есть. Не в своём ритме подошла. А если не в своём темпе или ритме приходишь к стрельбуищу, так ножки трясутся, что иногда приходится приседать, чтобы успокоиться», — сказал Аликин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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