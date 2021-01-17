Тренер резервной сборной России: хочется собрать всё «золото» на этапе Кубка IBU в Арбере

Старший тренер женской резервной сборной России Сергей Коновалов рассказал о выборе состава на эстафету первого этапа Кубка IBU в Арбере (Германия). В гонке побегут Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко и Татьяна Акимова.
«Если говорить об Акимовой, то её состояние как физическое, так и психологическое – отличное. Она в великолепном настроении. Она даже не сомневалась, что в эстафете будет финишёром. Вечером проговорили с ней детали по выезду на гонку, по времени пристрелки, откатке. Таня и сама всё прекрасно знает. Она всё восприняла с улыбкой. Мне очень нравится её настрой и желание бороться.
Лера Васнецова в очень хорошей форме, у неё уже есть опыт участия в Кубке мира. На первом этапе нам нужна именно такая спортсменка.
Более молодые и менее опытные Настя Гореева и Настя Шевченко побегут второй и третий этапы, будут набираться опыта. Всё-таки эти этапы всегда более ровные и спокойные.
На финише должна бежать спортсменка, которая способна выдержать давление, обязательно присутствующее на заключительном этапе. У нас такая спортсменка в составе есть.
Конечно, настраиваем команду бороться за победу. Очень хочется завершить этап, собрав всё золото», — цитирует Коновалова официальный сайт СБР.
Напомним, обе спринтерские гонки этапа выиграла Татьяна Акимовa. Женская эстафета пройдёт сегодня, 17 января.
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