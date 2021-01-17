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Тренер резервной сборной России: хочется собрать всё «золото» на этапе Кубка IBU в Арбере

Тренер резервной сборной России: хочется собрать всё «золото» на этапе Кубка IBU в Арбере
Биатлон / Кубок IBU 0
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Старший тренер женской резервной сборной России Сергей Коновалов рассказал о выборе состава на эстафету первого этапа Кубка IBU в Арбере (Германия). В гонке побегут Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко и Татьяна Акимова.

«Если говорить об Акимовой, то её состояние как физическое, так и психологическое – отличное. Она в великолепном настроении. Она даже не сомневалась, что в эстафете будет финишёром. Вечером проговорили с ней детали по выезду на гонку, по времени пристрелки, откатке. Таня и сама всё прекрасно знает. Она всё восприняла с улыбкой. Мне очень нравится её настрой и желание бороться.

Лера Васнецова в очень хорошей форме, у неё уже есть опыт участия в Кубке мира. На первом этапе нам нужна именно такая спортсменка.

Более молодые и менее опытные Настя Гореева и Настя Шевченко побегут второй и третий этапы, будут набираться опыта. Всё-таки эти этапы всегда более ровные и спокойные.

На финише должна бежать спортсменка, которая способна выдержать давление, обязательно присутствующее на заключительном этапе. У нас такая спортсменка в составе есть.

Конечно, настраиваем команду бороться за победу. Очень хочется завершить этап, собрав всё золото», — цитирует Коновалова официальный сайт СБР.

Напомним, обе спринтерские гонки этапа выиграла Татьяна Акимовa. Женская эстафета пройдёт сегодня, 17 января.

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