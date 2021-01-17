Текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе КМ в Оберхофе

Сегодня, 17 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) пройдёт мужской масс-старт на 15 км. Начало гонки запланировано на 14:30 мск.



В гонке выступят три россиянина: Александр Логинов (17-й стартовый номер), Матвей Елисеев (20-й) и Эдуард Латыпов (22-й).



Мужская и женская гонки с общего старта станут заключительными соревнованиями на шестом этапе Кубка мира. Следующие старты состоятся менее чем через неделю — 21 января начнётся седьмой этап КМ в Антхольце (Италия).



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской гонки с общим стартом на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).