Губерниев — о снятии Логинова: публичный человек может рассказать болельщикам о причинах

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о пропуске масс-старта этапа Кубка мира в Оберхофе лидером сборной России Александром Логиновым. До недавнего времени не было никакой информации о причинах такого решения спортсмена и тренерского штаба национальной команды.



«Сейчас, в принципе, спортсменам и всему российскому спорту не хватает того, что совершенно спокойно можно записать видео, выложить пост в социальных сетях, как-то объяснить причину. Миллионы болельщиков ждут и надеются.

Понятно, что у Логинова может быть тысяча причин не бежать гонку. И мы всё это понимаем. Но мне кажется, что публичный человек может рассказать болельщикам о причинах», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.