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Мужская сборная России стала шестой в эстафете на первом этапе Кубка IBU

Мужская сборная России стала шестой в эстафете на первом этапе Кубка IBU
Биатлон / Кубок IBU 0
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Мужская сборная Германии выиграла эстафету 4х7,5 км на первом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия). Вторыми стали украинские биатлонисты, третьими – французы. Сборная России заняла шестое место.

Бежавший на первом этапе Карим Халили захватил лидерство, опередив ближайшего преследователя на 11 секунд. Никита Поршнев сохранил лидерство, но передавал эстафету Евгению Идинову вместе с немцем Домиником Шмуком. На заключительный этап Семён Сучилов ушёл уже с отставанием от Германии в 6 секунд. Стрельба у российского финишёра не задалась, он зашёл на два штрафных круга и финишировал только шестым.

Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Арбер, Германия
Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км

1. Германия – 1:13.36,7 (0 штрафных кругов + 5 промахов).
2. Украина – отставание 1.01,9 (0+6).
3. Франция — +1.04,5 (0+5)…
6. Россия — +2.31,8 (2+12).

Биатлон. Кубок IBU-2020-2021. Этап 1, Арбер, Германия
Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
17 января 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Германия
1:13:36.7
2
Украина
+1:01.9
3
Франция
+1:04.5
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