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Биатлон, Кубок мира сезона-2020/2021, результаты женского масс-старта 17 января, 6-й этап, Оберхоф

Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Миронова — 11-я
Биатлон / Кубок мира 0
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Французская биатлонистка Жулия Симон выиграла масс-старт на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Второй стала немка Франциска Пройс, третьей шведка Ханна Эберг.

Лучшая из россиянок Светлана Миронова финишировала 11-й. До заключительной «стойки» Миронова была в числе претенденток на медали, но зашла на два штрафных круга, тогда как соперницы допустили по одному промаху. Вторая российская участница масс-старта Ульяна Кайшева — 19-я.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия
Женщины. Масс-старт, 12,5 км

1. Жулия Симон (Франция) – 40.11,1 (3)
2. Франциска Пройс (Германия) – отставание 3,9 (2).
3. Ханна Эберг (Швеция) — +11,7 (3)
11. Светлана Миронова (Россия) – +33,3 (4).
19. Ульяна Кайшева (Россия) – +1.18,9 (3).

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 6, Оберхоф, Германия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
17 января 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
40:11.1
2
Франциска Пройс
Германия
+3.9
3
Ханна Эберг
Швеция
+11.7
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