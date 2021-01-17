Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Миронова — 11-я

Французская биатлонистка Жулия Симон выиграла масс-старт на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Второй стала немка Франциска Пройс, третьей шведка Ханна Эберг.

Лучшая из россиянок Светлана Миронова финишировала 11-й. До заключительной «стойки» Миронова была в числе претенденток на медали, но зашла на два штрафных круга, тогда как соперницы допустили по одному промаху. Вторая российская участница масс-старта Ульяна Кайшева — 19-я.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия

Женщины. Масс-старт, 12,5 км

1. Жулия Симон (Франция) – 40.11,1 (3)

2. Франциска Пройс (Германия) – отставание 3,9 (2).

3. Ханна Эберг (Швеция) — +11,7 (3)

11. Светлана Миронова (Россия) – +33,3 (4).

19. Ульяна Кайшева (Россия) – +1.18,9 (3).