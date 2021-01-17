Шестое место Елисеева и неудача Латыпова в масс-старте на этапе КМ в Оберхофе. Видео

Сегодня, 17 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) завершился мужской масс-старт. Победителем стал норвежец Тарьей Бё. Он преодолел дистанцию за 37 минут 41,9 секунды



Лучшим из российских биатлонистов стал Матвей Елисеев. Допустив один промах, он финишировал на шестом месте. Не сложилась гонка для Эдуарда Латыпова — промахнувшись семь раз, он финишировал на предпоследнем, 29-м месте.

Видео можно посмотреть на канале IBU TV в YouTube. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Вторым в масс-старте стал представитель Австрии Феликс Льяйтнер (+1,3). Третьим финишировал швейцарец Беньямин Вегер (+7,8). Норвежец Йоханнес Бё показал седьмой результат.