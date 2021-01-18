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Объявлен состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира в Антхольце

Объявлен состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира в Антхольце
Биатлон / Кубок мира 0

Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил состав команды на седьмой этап Кубка мира, который пройдёт в Антхольце (Германия) с 21 по 24 января, сообщает официальный сайт СБР.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц. Состав сборной России
Женщины
Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова (запасная).

Мужчины
Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков, Илья Гаврилов (запасной).

В рамках этапа Кубка мира в Антхольце пройдут индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты. В общем зачёте Кубка мира у мужчин лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 19-е место. В зачёте у женщин Светлана Миронова идёт 21-й.

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