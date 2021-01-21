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Хаузер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антхольце, три россиянки — в топ-10

Хаузер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антхольце, три россиянки — в топ-10
Биатлон / Кубок мира 0
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Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер стала победительницей индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Второй финишировала украинка Юлия Джима. Бронзовым призёром стала французская биатлонистка Анаис Шевалье.

Лучший результат среди россиянок показала Евгения Павлова, пришедшая к финишу шестой. Седьмой стала Светлана Миронова. Альяна Кайшева финишировала девятой.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия
Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км
1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 42.29,3
2. Юлия Джима(Украина) – + 43,7
3. Анаис Шевалье (Франция) – +1.04,7
6. Евгения Павлова (Россия) – +1.49,1
7. Светлана Миронова (Россия) — +1.51,3
8. Динара Алимбекова (Беларусь)– + 1.52,4
9. Ульяна Кайшева(Россия) – +1.55,6
13. Лариса Куклина(Россия) – +2.46,0

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