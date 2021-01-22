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Текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце

Текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце
Биатлон / Кубок мира 0

Сегодня, 22 января, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 15:15 мск.

Первым из россиян в гонку отправится Кирилл Стрельцов, получивший 4-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Эдуард Латыпов (23-й), Александр Логинов (27-й), Евгений Гараничев (58-й), Антон Бабиков (71-й) и Илья Гаврилов (82-й).

Лидер общего зачёта Кубка мира, действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё выйдет на старт 31-м.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

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