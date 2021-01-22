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Трассу в Антхольце накрыло плотным туманом перед индивидуальной гонкой у мужчин. Фото

Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой можно посмотреть, как в настоящий момент выглядит стрельбище в Антхольце (Италия), где сегодня, 22 января, состоится индивидуальная гонка у мужчин в рамках этапа Кубка мира. Трассу накрыло плотным туманом.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Максима Максимова.

Старт запланирован на 15:15 мск. Первым из россиян в гонку отправится Кирилл Стрельцов, получивший 4-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Эдуард Латыпов (23-й), Александр Логинов (27-й), Евгений Гараничев (58-й), Антон Бабиков (71-й) и Илья Гаврилов (82-й). Лидер общего зачёта Кубка мира, действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё выйдет на старт 31-м.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.