Трассу в Антхольце накрыло плотным туманом перед индивидуальной гонкой у мужчин. Фото

Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой можно посмотреть, как в настоящий момент выглядит стрельбище в Антхольце (Италия), где сегодня, 22 января, состоится индивидуальная гонка у мужчин в рамках этапа Кубка мира. Трассу накрыло плотным туманом.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Максима Максимова.
Старт запланирован на 15:15 мск. Первым из россиян в гонку отправится Кирилл Стрельцов, получивший 4-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Эдуард Латыпов (23-й), Александр Логинов (27-й), Евгений Гараничев (58-й), Антон Бабиков (71-й) и Илья Гаврилов (82-й). Лидер общего зачёта Кубка мира, действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё выйдет на старт 31-м.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.
- 22 января 2021
-
15:00
-
14:15
-
13:52
-
13:40
-
13:00
-
12:49
-
11:26
-
11:11
-
11:00
-
10:49
-
10:04
-
10:02
-
09:26
-
08:44
-
08:33
- 21 января 2021
-
23:33
-
23:15
-
22:55
-
22:32
-
21:56
-
21:30
-
20:54
-
20:43
-
20:31
-
19:26
-
18:58
-
18:47
-
18:43
-
18:43
-
18:38
-
18:36
-
18:29
-
18:25
-
18:23
-
18:19