Симон выиграла масс-старт в Антхольце, Миронова — шестая

В Антхольце (Италия) на седьмом этапе Кубка мира завершился женский масс-старт. Победителем гонки стала Жулия Симон из Франции. Она допустила три промаха и завершила дистанцию за 37 минут 5 секунд.
Второе место заняла шведка Ханна Эберг, тройку лучших замкнула австрийка Лиза Хаузер.
До заключительной стрельбы шансы на медали сохраняли россиянки Светлана Миронова и Евгения Павлова. Они первыми подошли на огневой рубеж, но допустили там по два промаха. До этого у Павловой и Мироновой промахов не было.
В итоге лучшей из россиянок стала Миронова, она завершила гонку шестой. Павлова стала 11-й.
Биатлон. Кубок мира. Антхольц, Италия
Масс-старт. Женщины
1. Жулия Симон (Франция) — 37.05,5 (3)
2. Ханна Эберг (Швеция) — +0,2 (1)
3. Лиза Хаузер (Австрия) — + 3,5 (1)…
6. Светлана Миронова — + 29,3 (2)
11. Евгения Павлова (Россия) — + 1.02,4 (2)
12. Лариса Куклина (Россия) — + 1.03,0 (1)
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