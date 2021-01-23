Симон выиграла масс-старт в Антхольце, Миронова — шестая

В Антхольце (Италия) на седьмом этапе Кубка мира завершился женский масс-старт. Победителем гонки стала Жулия Симон из Франции. Она допустила три промаха и завершила дистанцию за 37 минут 5 секунд.

Второе место заняла шведка Ханна Эберг, тройку лучших замкнула австрийка Лиза Хаузер.

До заключительной стрельбы шансы на медали сохраняли россиянки Светлана Миронова и Евгения Павлова. Они первыми подошли на огневой рубеж, но допустили там по два промаха. До этого у Павловой и Мироновой промахов не было.

В итоге лучшей из россиянок стала Миронова, она завершила гонку шестой. Павлова стала 11-й.

Биатлон. Кубок мира. Антхольц, Италия

Масс-старт. Женщины

1. Жулия Симон (Франция) — 37.05,5 (3)

2. Ханна Эберг (Швеция) — +0,2 (1)

3. Лиза Хаузер (Австрия) — + 3,5 (1)…

6. Светлана Миронова — + 29,3 (2)

11. Евгения Павлова (Россия) — + 1.02,4 (2)

12. Лариса Куклина (Россия) — + 1.03,0 (1)