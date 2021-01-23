Драчёв заявил, что ожидал два промаха от Мироновой на последнем рубеже

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал результаты масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Гонку выиграла француженка Жулия Симон, лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова. Она лидировала перед заключительной стрельбой, но допустила два промаха и заняла шестое место.

«Держал кулаки за девчонок, но, к сожалению, сегодня без медалей. Соперницы дали шанс на последнем рубеже, но и наши намазали. Тяжесть лидерства — самое сложное в биатлоне. Всё это приходит с опытом. Смотрел биатлон с женой, она спросила перед последним рубежом: «Как думаешь, как Миронова отстреляет?» Ответил: «Два промаха». Она мне выдала: «Да не может быть, она же хорошо стреляет». В итоге промазала два раза. Не знаю, почувствовал, что ли.

Миронова не выдержала. Биатлон завораживает и ускоряет все процессы. Когда первые три попала, наверное, ей захотелось в спешке убежать на финишный круг. Не доделала качественно свою работу. Возможно, перестояла. На заключительном рубеже не хватает кислорода. Не исключаю, что её затрясло», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Решающая стрельба Мироновой, которая лишила её медали в масс-старте. Видео