Решающая стрельба Мироновой, которая лишила её медали в масс-старте. Видео
В Антхольце (Италия) завершился женский масс-старт на этапе Кубка мира. Российская биатлонистка Светлана Миронова была близка к тому, чтобы завоевать медаль. Перед заключительной стрельбой она лидировала, опережая ближайшую конкурентку на 12,5 секунды, но на последнем огневом рубеже не справилась с нервами. Россиянка не сумела закрыть две последние мишени, после чего откатилась назад.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Матч ТВ».
После огневого рубежа в лидеры вышла шведка Ханна Эберг.
Видео можно посмотреть в «твиттере» IBU..
Однако в итоге ей не удалось удержать лидерство. Победителем гонки стала француженка Жулия Симон. Миронова завершила масс-старт на шестом месте и стала лучшей среди представительниц России.
Симон выиграла масс-старт в Антхольце, Миронова — шестая
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