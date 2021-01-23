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Решающая стрельба Мироновой, которая лишила её медали в масс-старте. Видео

Решающая стрельба Мироновой, которая лишила её медали в масс-старте. Видео
Биатлон / Кубок мира 0

В Антхольце (Италия) завершился женский масс-старт на этапе Кубка мира. Российская биатлонистка Светлана Миронова была близка к тому, чтобы завоевать медаль. Перед заключительной стрельбой она лидировала, опережая ближайшую конкурентку на 12,5 секунды, но на последнем огневом рубеже не справилась с нервами. Россиянка не сумела закрыть две последние мишени, после чего откатилась назад.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Матч ТВ».

После огневого рубежа в лидеры вышла шведка Ханна Эберг.

Видео можно посмотреть в «твиттере» IBU..

Однако в итоге ей не удалось удержать лидерство. Победителем гонки стала француженка Жулия Симон. Миронова завершила масс-старт на шестом месте и стала лучшей среди представительниц России.

Симон выиграла масс-старт в Антхольце, Миронова — шестая
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