Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил своё название для сборной России по биатлону. Сегодня, 26 января, стало известно, что российские сборные по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью на предстоящем чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) будут выступать под названием «Федерация лыжного спорта России» (Russian Ski Federation).
«А биатлонисты должны назваться так: „Ветер биатлона из России!“ — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Российские сборные на чемпионате мира по лыжным видам спорта будут выступать под флагом FIS, в случае их побед во время церемоний награждения прозвучит гимн организации. 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в крупнейших международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.
Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Поклюке с 10 по 21 февраля.
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