В Италии на полгода продлили расследование в отношении Логинова и Касперовича

Предварительное расследование итальянской прокуратуры по уголовному делу в отношении чемпиона мира по биатлону россиянина Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича было продлено на полгода. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова адвоката, представляющего интересы Логинова и Касперовича в Италии.
«По истечении полугода возможно повторное продление. Итальянский кодекс предусматривает, что подобные расследования могут продолжаться не более 18 месяцев», — добавил адвокат.
Первый шестимесячный срок истёк в ноябре 2020-го, но из-за пандемии коронавируса расследование было временно приостановлено.
Напомним, 22 февраля 2020 года в 6 часов утра по местному времени за несколько часов до эстафетной гонки на чемпионате мира в Италии прошли обыски в номерах Логинова и Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией тренера биатлониста. Впоследствии на россиян завели уголовные дела.
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