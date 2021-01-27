Главный тренер сборной Швеции по биатлону травмировался на тренировке и пропустит ЧМ

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Йоханнес Лукас пропустит чемпионат мира, который пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля. Тренер неудачно упал в ходе тренировочного занятия и повредил плечо, которое ему до этого прооперировали.
«У меня было много всего в руках, поэтому я приземлился на плечо. Мне крайне не повезло, поскольку в плече оставалось много металла после прошлой операции.
Ситуация не лучшая, но главное сейчас — обследовать плечо. Надеюсь, сезон для меня ещё не закончен», — приводит слова Лукаса Expressen.
Напомним, в общем зачёте сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону лидирует Йоханнес Бё. На его счету 709 очков. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 17-е место с 347 очками. У женщин лидирует Марте Рёйселанд, у которой 625 очков. Лучшая из россиянок, Светлана Миронова, занимает 18-е место с 276 очками.
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