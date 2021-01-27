Лариса Куклина завоевала бронзу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону

Российская биатлонистка Лариса Куклина завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй. Золото выиграла представительница Польши Моника Хойниш-Старега. Второе место заняла украинка Анастасия Меркушина.
Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша
Индивидуальная гонка. Женщины
1. Моника Хойниш-Старега (Польша) — 45.17,1 (1).
2. Анастасия Меркушина (Украина) — +2,9 (0).
3. Лариса Куклина (Россия) — +15,5 (1).
4. Анастасия Шевченко (Россия) — +33.5 (0).
5. Ирина Петренко (Украина) — +2.11,1 (0)...
17. Полина Шевнина (Россия) — +3.21,2 (2)...
22. Наталья Гербулова (Россия) — +3.49,2 (3)...
27. Екатерина Носкова (Россия) — +4.02,5 (3)...
56. Валерия Васнецова (Россия) — +6.16,6 (7).
Сегодня на чемпионате Европы также состоится мужская индивидуальная гонка.
- 27 января 2021
-
15:39
-
15:33
-
15:06
-
14:58
-
14:06
-
13:04
-
12:49
-
10:33
-
09:53
-
09:43
-
09:32
-
09:12
-
08:53
-
08:45
-
08:39
-
00:03
- 26 января 2021
-
23:56
-
22:02
-
21:50
-
20:19
-
19:42
-
18:57
-
18:41
-
18:22
-
15:56
-
14:58
-
13:49
-
13:26
-
11:52
-
11:00
-
10:40
-
10:11
-
09:24
-
08:46
- 25 января 2021
-
23:40