Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Результаты женской индивидуальной гонки на чемпионате Европы по биатлону сезона-2021

Лариса Куклина завоевала бронзу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2021 0
Аудио-версия:

Российская биатлонистка Лариса Куклина завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй. Золото выиграла представительница Польши Моника Хойниш-Старега. Второе место заняла украинка Анастасия Меркушина.

Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша
Индивидуальная гонка. Женщины
1. Моника Хойниш-Старега (Польша) — 45.17,1 (1).
2. Анастасия Меркушина (Украина) — +2,9 (0).
3. Лариса Куклина (Россия) — +15,5 (1).
4. Анастасия Шевченко (Россия) — +33.5 (0).
5. Ирина Петренко (Украина) — +2.11,1 (0)...
17. Полина Шевнина (Россия) — +3.21,2 (2)...
22. Наталья Гербулова (Россия) — +3.49,2 (3)...
27. Екатерина Носкова (Россия) — +4.02,5 (3)...
56. Валерия Васнецова (Россия) — +6.16,6 (7).

Сегодня на чемпионате Европы также состоится мужская индивидуальная гонка.

Биатлон. ЧЕ-2021. Душники-Здруй, Польша
Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
27 января 2021, среда. 12:30 МСК
Окончено
1
Моника Хойниш-Старега
Польша
45:17.1
2
Анастасия Меркушина
Украина
+2.9
3
Лариса Куклина
Россия
+15.5
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021