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Лариса Куклина завоевала бронзу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону

Российская биатлонистка Лариса Куклина завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй. Золото выиграла представительница Польши Моника Хойниш-Старега. Второе место заняла украинка Анастасия Меркушина.

Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша

Индивидуальная гонка. Женщины

1. Моника Хойниш-Старега (Польша) — 45.17,1 (1).

2. Анастасия Меркушина (Украина) — +2,9 (0).

3. Лариса Куклина (Россия) — +15,5 (1).

4. Анастасия Шевченко (Россия) — +33.5 (0).

5. Ирина Петренко (Украина) — +2.11,1 (0)...

17. Полина Шевнина (Россия) — +3.21,2 (2)...

22. Наталья Гербулова (Россия) — +3.49,2 (3)...

27. Екатерина Носкова (Россия) — +4.02,5 (3)...

56. Валерия Васнецова (Россия) — +6.16,6 (7).

Сегодня на чемпионате Европы также состоится мужская индивидуальная гонка.