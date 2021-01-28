Себастиан Самуэльссон: меня бесит то, насколько Бессеберг разрушил спорт, который я люблю

Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал об отношении к бывшему главе Международного союза биатлонистов Андерсу Бессебергу, которого комиссия IBU обвинила в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.

«Больше всего меня бесит то, насколько Бессеберг разрушил спорт, который я люблю. Но я совсем не удивлён информацией, которую они представили», — приводит слова Самуэльссона Expressen.

В отчёте комиссии IBU утверждается, что Бессеберг получал денги и подарки из России за сокрытие положительных допинг-тестов. Комиссия предполагает, что бывший глава IBU пользовался услугами проституток, оплаченных российской стороной. Также ему подарили дорогие часы, оплачивали отпуск и охоту в России. При этом конкретных доказательств у комиссии нет.