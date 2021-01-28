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Себастиан Самуэльссон: меня бесит то, насколько Бессеберг разрушил спорт, который я люблю

Себастиан Самуэльссон: меня бесит то, насколько Бессеберг разрушил спорт, который я люблю
Биатлон / Кубок мира 0
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Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал об отношении к бывшему главе Международного союза биатлонистов Андерсу Бессебергу, которого комиссия IBU обвинила в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.

«Больше всего меня бесит то, насколько Бессеберг разрушил спорт, который я люблю. Но я совсем не удивлён информацией, которую они представили», — приводит слова Самуэльссона Expressen.

В отчёте комиссии IBU утверждается, что Бессеберг получал денги и подарки из России за сокрытие положительных допинг-тестов. Комиссия предполагает, что бывший глава IBU пользовался услугами проституток, оплаченных российской стороной. Также ему подарили дорогие часы, оплачивали отпуск и охоту в России. При этом конкретных доказательств у комиссии нет.

Себастиан Самуэльссон: пошёл ты, Бессеберг
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