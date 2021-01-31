«Какого...?!» Губерниев жёстко выступил в эфире после провала Шевниной в эстафете ЧЕ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике решение тренерского штаба сборной России выставить Полину Шевнину на смешанную эстафету чемпионата Европы. Уроженка Кировской области бежала первый этап гонки и, допустив четыре промаха, передала эстафету, отставая от лидера более чем на 50 секунд.



«Хочу спросить у тренеров сборной. Ребята, вы не видите, что она не готова? Какого...?! Вы ставите спортсмена на старт, если он не готов? Шевнина! Это первенство водокачки, что ли? Не понимаю. Виктор Майгуров, президент СБР! После 5 км Шевнина минуту проигрывает, 15-й результат.



Ребята, мы куда приехали? Я этого не понимаю. Союз биатлонистов России! Тренеры сборной! Валерий Польховский! Вам вопросы задаём. Сергей Коновалов! Что вы творите? Вам выбрать, что ли, некого? Шевнина не готова, еле ноги передвигает, ещё и в стрелковой части выступает слабо. Чтобы мы получали минуту против грозных спортсменов из Монголии? Нас кто тут обыгрывает?



Зла не хватает! И так выступаем не очень, недобираем медалей. Потом будем молодёжь беречь, дебютировать дадим в 27 лет. Почему проиграли? Да опыта мало, нас берегли, не брали в заявку. От великой спортсменки из Словении мы получили минуту! Великая биатлонная держава Россия, что это такое?» — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».