«Решили её поберечь». Польховский рассказал, почему Васнецова пропустит чемпионат мира

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский объяснил, почему Валерия Васнецова пропустит чемпионат мира, который пройдёт в Поклюке (Словения) с 9 по 21 февраля.

«Васнецова очень прилично выступала на этапах Кубка IBU. И на чемпионате Европы неплохо. Но вот буквально последняя гонка ее немножко выбила из колеи, и в беседе с ней мы приняли решение, что лучше всё-таки на чемпионат мира ей не ехать. Немножко набрать сил, психологически собраться, обдумать все моменты. Мы планируем её на этапы Кубка мира после чемпионата мира. Никто ее в сторону не отбрасывает, но было бы хуже, если бы у неё в очередной раз не получилось в эстафете. Мы решили её поберечь», — приводит слова Польховского «Р-Спорт».