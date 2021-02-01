Бьорндален сообщил, что китайские биатлонисты не выступят на чемпионате мира

Китайские биатлонисты не выступят на чемпионате мира, который пройдёт в Поклюке (Словения) с 9 по 21 февраля, сообщает VG со ссылкой на главного тренера сборной Уле-Эйнара Бьорндалена.

Сборная получила отказ на поездку на соревнования от китайских властей. Строгая политика обоснована эпидемиологической ситуацией в Европе.

Напомним, по той же причине китайские спортсмены не выступают на этапах Кубка мира. Представители сборной просили разрешить биатлонистам участвовать в прошедших этапах КМ в Оберхофе (Германия) и Антхольце (Италия), однако также получили отказ. Теперь у сборной Китая могут возникнуть сложности с отбором на домашние зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине (Китай) в 2022 году.