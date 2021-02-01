Бьорндален сообщил, что китайские биатлонисты не выступят на чемпионате мира
Китайские биатлонисты не выступят на чемпионате мира, который пройдёт в Поклюке (Словения) с 9 по 21 февраля, сообщает VG со ссылкой на главного тренера сборной Уле-Эйнара Бьорндалена.
Сборная получила отказ на поездку на соревнования от китайских властей. Строгая политика обоснована эпидемиологической ситуацией в Европе.
Напомним, по той же причине китайские спортсмены не выступают на этапах Кубка мира. Представители сборной просили разрешить биатлонистам участвовать в прошедших этапах КМ в Оберхофе (Германия) и Антхольце (Италия), однако также получили отказ. Теперь у сборной Китая могут возникнуть сложности с отбором на домашние зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине (Китай) в 2022 году.
Рекомендуем вам
- 1 февраля 2021
-
22:17
-
22:03
-
20:25
-
19:01
-
17:27
-
16:57
-
16:12
-
16:08
-
15:55
-
15:29
-
14:55
-
14:38
-
12:48
-
11:35
-
11:30
-
11:01
-
09:26
-
01:07
- 31 января 2021
-
23:09
-
22:06
-
21:18
-
20:49
-
20:04
-
19:41
-
19:11
-
17:36
-
17:14
-
17:05
-
16:58
-
16:53
-
16:47
-
16:38
-
16:10
-
16:03
-
15:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам