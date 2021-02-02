Польховский: мы же не будем всем рассказывать, что у Серохвостова заканчивается паспорт!

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, почему Даниил Серохвостов не войдёт в состав команды на чемпионат мира 2021 года в Поклюке (Словения).

«Много разговоров и по поводу Серохвостова. Он тоже достойно выступал на этапах Кубка IBU, на чемпионате Европы опробовал себя, это определённый шаг вперёд. Но помимо всего прочего у него заканчивается срок действия паспорта. Ну, мы же не будем всем рассказывать, что у него заканчивается паспорт! Но если хотите, вот я вам всё рассказал до конца.



Мы владеем ситуацией. Мы готовы были бы молодое поколение хоть сегодня поставить, но лично я отношусь к этому очень бережно. Дадим им пороха понюхать ещё в этом сезоне. И девочек-юниорок, и Серохвостова планируем где-то подключить к Кубку мира. Чтобы у них возникло понимание разницы между Кубком IBU, чемпионатом Европы и Кубком мира. Это важно накануне олимпийского сезона», — цитирует Польховского РИА «Новости».

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля.