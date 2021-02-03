Резцова — о сборной России по биатлону: отбор и система у нас нарушены. Всё застопорилось

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, чемпионка ОИ по лыжным гонкам Анфиса Резцова поделилась мнением о положении вещей в российском биатлоне. По словам Резцовой, ей сложно определить, кого можно взять на чемпионат мира, так как нарушена система подготовки.

«Очень сложно вообще об этом говорить. Не обкатывают ни девчонок, ни ребят. Им самим сложно определить полный состав. У них есть три человека, которых постоянно везде ставят: Логинов, Елисеев и Латыпов. А других не пробуют.

Сейчас на ЧЕ плохо выступили. Да потому что того же Халили никуда не ставили практически до этого. И что дальше? У всех возникает вопрос, кого выпускать четвёртого и пятого в спринт на ЧМ. Затрудняюсь сказать, у нас выбора-то особо и нет.

А почему так? Потому что нужно за олимпийский цикл ребят подводить и обкатывать по этапам КМ, ЧЕ. А мы одними и теми же прикрываемся, и всё. Я вот не уверена, что наша тройка удержит уровень на ЧМ. А смены нет. Дали один-два старта за сезон. Необходимо вернуть старую систему подготовки, где есть железный отбор. Чтобы возились достойные спортсмены на каждый этап. Думаю, что и тренеры будут в затруднении, кого ставить и брать.

Отбор и система у нас нарушены. И так постоянно. Приходят новые люди — и всё по кругу. Ничего не поменяли, всё то же самое. Это неправильно. Мы вот хоть и старички, но видим, что всё меняется. А у нас всё застопорилось. Если считаете так — хорошо, тогда оправдывайте результатом», — цитирует Резцову Sport24.