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Чемпионка мира по биатлону Кайса Мякяряйнен заявилась на лыжную гонку в Финляндии

Чемпионка мира по биатлону Кайса Мякяряйнен заявилась на лыжную гонку в Финляндии
Биатлон 0

Чемпионка мира 2011 года по биатлону финка Кайса Мякяряйнен объявила, что выступит в лыжной гонке на 10 км коньковым ходом, которая состоится в Пюхяярви (Финляндия) завтра, 6 февраля.

«Я пообещала в родном городе, что выступлю в гонках чемпионата Финляндии, которые пройдут в конце марта. Для этого мне нужно пробежать несколько гонок, чтобы потом добраться до финиша в марафоне, сохранив достоинство.

Меня ожидает серьёзное соперничество. Я пойму, какова моя спортивная форма в настоящий момент. Но я намереваюсь бросить вызов только самой себе», — приводит слова Мякяряйнен Yle.

Помимо золота в гонке преследования на ЧМ-2011 в активе Мякяряйнен серебро и четыре бронзы чемпионатов мира. В марте 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.

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