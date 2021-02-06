Гурьев: руководство СБР не дало Норицыну возможности исправить ошибки

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев рассказал, почему ушёл из команды летом 2020 года. На протяжении двух сезонов он входил в тренерский штаб Виталия Норицына.
«Не нашлось места. Если бы во главе СБР продолжал оставаться Владимир Драчёв, полагаю, я остался бы в команде, поскольку мы изначально обговаривали с ним некую стратегию работы. Когда при смене руководства сметают всех специалистов, это неправильно даже стратегически. Помимо тренировочного процесса, есть определённые контакты с тренерами, фирмами, определённые наработки с теми же парафинами, порошками, с экипировкой, со сборами и так далее.
Взять тот же отстрел оружия, у нас с Николаем Загурским вся логистика была отлажена до автоматизма, никаких проблем не было. Что до ошибок, то их делают в конечном итоге все тренеры. И я делал. Но у меня были прекрасные учителя, они понимали, как важно вовремя подсказать, дать тренеру возможность исправить ошибку. Виталию Норицыну такой возможности не дали, ну так он и уехал в Болгарию», — цитирует Гурьева «RT на русском».
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