Гурьев поделился мнением о причине неудачных выступлений Логинова в сезоне

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев поделился своим мнением о причине неудачных выступлений Александра Логинова в сезоне.
«Я склонен списывать это на издержки индивидуальной подготовки. Саше надо было один-два сбора провести в подготовительный период вместе с командой. Посоревноваться, эстафетки какие-то побегать, масс-стартики. То есть понять для самого себя: отстаю ли я, не отстаю, в нужном ли направлении работаю. Не случайно же сейчас во всём мире существуют команды, и даже очень сильные гонщики рвутся работать именно в их составе.
Индивидуальная подготовка ещё никому не дала ничего хорошего — эффект от таких тренировок может быть на два-три года максимум. Плюс рядом обязательно должны быть сильные партнёры. Мы, когда с покойным Виталием Фатьяновым в сборной команде работали, специально лыжниц к своим тренировкам привлекали. Пойдёт стрельба, не пойдёт — не так важно. Главным было «рысаков» этих на лыжню притащить, чтобы они работали разгоняющими, вытаскивали функционально наших спортсменок. И у нас получалось очень хорошо», — приводит слова Гурьева «RT на русском».
- 6 февраля 2021
-
22:24
-
21:25
-
21:13
-
20:19
-
19:39
-
13:00
-
09:40
- 5 февраля 2021
-
19:04
-
18:41
-
17:36
-
15:15
-
13:28
-
12:30
-
12:21
-
10:25
-
01:05
- 4 февраля 2021
-
19:55
-
15:57
-
14:08
-
11:19
-
10:47
-
10:08
-
08:49
- 3 февраля 2021
-
23:50
-
23:30
-
22:31
-
21:46
-
21:34
-
20:04
-
19:31
-
19:02
-
16:20
-
16:14
-
16:00
-
15:43