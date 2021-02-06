Гурьев поделился мнением о причине неудачных выступлений Логинова в сезоне

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев поделился своим мнением о причине неудачных выступлений Александра Логинова в сезоне.



«Я склонен списывать это на издержки индивидуальной подготовки. Саше надо было один-два сбора провести в подготовительный период вместе с командой. Посоревноваться, эстафетки какие-то побегать, масс-стартики. То есть понять для самого себя: отстаю ли я, не отстаю, в нужном ли направлении работаю. Не случайно же сейчас во всём мире существуют команды, и даже очень сильные гонщики рвутся работать именно в их составе.



Индивидуальная подготовка ещё никому не дала ничего хорошего — эффект от таких тренировок может быть на два-три года максимум. Плюс рядом обязательно должны быть сильные партнёры. Мы, когда с покойным Виталием Фатьяновым в сборной команде работали, специально лыжниц к своим тренировкам привлекали. Пойдёт стрельба, не пойдёт — не так важно. Главным было «рысаков» этих на лыжню притащить, чтобы они работали разгоняющими, вытаскивали функционально наших спортсменок. И у нас получалось очень хорошо», — приводит слова Гурьева «RT на русском».

Гурьев: руководство СБР не дало Норицыну возможности исправить ошибки