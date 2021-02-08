«Он остаётся лицом и голосом биатлона». Драчёв заступился за Губерниева

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв отреагировал на публикацию открытого письма с критикой в адрес комментатора Дмитрия Губерниева, которое подписали ветераны биатлона.

«Все эти вопросы надо решать иначе, ни к чему хорошему такие письма и обвинения никогда не приводили. Единственное, что даст это письмо, — у Дмитрия Губерниева появятся очередные 50 или 100 тысяч подписчиков.



Видимо, российскому биатлону нужен очередной драйв и полоскание грязного белья. При этом мы все понимаем, что Дмитрий Губерниев эмоциональный человек, иногда эмоции действительно зашкаливают, но если кому-то не очень понравился его комментарий, лучше позвонить ему и обсудить это лично, не выносить это на публику.



Он остаётся лицом и голосом биатлона. Он профессионально, качественно и чётко комментирует, местами эмоционально, но это огромный плюс для биатлона, что он душой и сердцем относится к нему», — приводит слова Драчёва ТАСС.