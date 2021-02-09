«Полный бред. Они вообще обалдели». Юсков — о запрете биатлонистам постить флаг России

Российский конькобежец трёхкратный чемпион мира Денис Юсков прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) запретить российским спортсменам публиковать в соцсетях флаг России.
«Сразу сказал, что это брехня. Они вообще обалдели. Их вообще не должно интересовать, что там у кого в соцсетях. Мало того что они уже достают сколько лет — раз наказали, два наказали, флаг забрали.
Я, например, со времён сочинской Олимпиады был лидером команды. Команда – это такое замкнутое комьюнити, где трудно что-то держать в секрете. Вообще ничего противозаконного не было. Вся эта ситуация идиотская, но она есть, и никуда от этого не денешься. И можно сидеть, возбухать, сокрушаться, что это несправедливо. Но имеем что имеем. Мы должны сориентироваться в данных условиях.
Хотя, с другой стороны, на сегодняшний день соцсети имеют большую аудиторию. Да, её не сравнишь со зрителями ТВ. И понятно, что аудиторию конькобежцев нельзя приводить в пример. Но есть такие виды спорта, где охваты очень большие. В этом случае логика есть. Всё, конечно, относительно. Какова цель олимпийского движения? Лишить нас флага. А здесь тоже флаг. Но это моя личная страница — что хочу, то и пишу.
Могу сравнивать свою страницу со своим блокнотом. Или со своим дневником. Они же не будут проверять, что я там пишу. Как взрослый человек, осознаю ответственность, которая на мне лежит.
Законодательно пока это никак не регламентируется. И это сплетни. А если всё-таки такое решение будет принято, то в таком случае это будет полным бредом. Мои соцсети – это моя жизнь, мои мысли», – цитирует Юскова Metaratings.
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