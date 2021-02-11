Сборная Швеции назвала составы на спринтерские гонки чемпионата мира по биатлону

Тренерский штаб сборной Швеции огласил составы на спринтерские гонки, которые пройдут в рамках чемпионата мира по биатлону в Поклюке (Словения).

В мужском спринте выступят Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин и Пеппе Фемлинг, сообщает Aftonbladet. Состав на женскую гонку выглядит следующим образом: Ханна Эберг, Линн Перссон, Мона Брорссон, Эльвира Эберг.

Мужской спринт состоится завтра, 12 февраля. Старт запланирован на 16:30 мск. Женский спринт начнётся в то же время 13 февраля.

Накануне сборная Швеции заняла третье место в смешанной эстафете. Бронзу команде принесли Самуэльссон, Понсилуома, Перссон и Ханна Эберг. Победу одержала сборная Норвегии. Команда России финишировала девятой.