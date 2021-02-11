Самуэльссон трижды менял палку в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

Биатлонист сборной Швеции Себастиан Самуэльссон рассказал, что трижды менял палку в ходе первого этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке (Словения).
По словам спортсмена, первую палку он сломал, когда его толкнули в спину. Норвежцы дали ему другую палку, но она не понравилась шведу, и он попросил ещё одну, которую также вскоре поменял, так как она оказалась на 10 см длиннее.
«Надо было оставить первую палку, которую дал мне норвежец. С ней ведь всё было в порядке. Надо было бежать с этой палкой, пока мне не стало бы ясно, что мне дадут мою собственную палку. Но в подобных ситуациях немного нервничаешь.
Я очень огорчился, когда получил слишком длинную палку. Замен было слишком много, на это ушло много времени и сил. Стоило остановиться на первой палке», — приводит слова Самуэльссона Expressen.
Сборная Швеции заняла второе место, победила команда Норвегии.
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