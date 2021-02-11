Себастиан Самуэльссон: люди должны понять, что я не против России
Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал о своём отношении к России. Ранее он неоднократно выступал с критикой ситуации с допингом в России.
«Наверное, после этого интервью меня будут ненавидеть ещё больше. Но я уже понял, не так важно, что я говорю: стараюсь ли быть добрее или же говорю как есть. Люди должны понять, что я не против России. Я против допинга. У России сейчас есть проблемы, но они есть и в других странах.
Я хочу видеть будущее, в котором российские спортсмены участвуют в соревнованиях, как и другие. Я хочу видеть Олимпийские игры и чемпионаты мира в России. Но сперва им нужно показать, что они хотят чистых соревнований", — приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.
Самуэльссон: мы видим надпись RBU, но все знают, что это Россия. И это наказание?
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