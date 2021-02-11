Самуэльссон: мы видим надпись RBU, но все знают, что это Россия. И это наказание?

Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал тот факт, что сборная России на чемпионате мира в Поклюке (Словения) не может выступать под своим флагом.
«Если честно, это чертовски странное правило. Что оно означает? Мы видим надпись RBU, но все знают, что это Россия. И это наказание? Это ничто.
Если бы я был русским и чистым, я бы разозлился из-за того, что в меня никто не верит и нас так сурово наказали. Но я бы направил свой гнев на старую систему и прежних лидеров и сказал: «Эй, нам нужно измениться, это не работает». Честно говоря, я не вижу, чтобы российские спортсмены так поступали. И это странно", — цитирует Самуэльссона Aftonbladet.
Вчера, 10 февраля, Самуэльссон завоевал бронзу чемпионата мира в смешанной эстафете.
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