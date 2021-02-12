Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на чемпионате мира по биатлону в Поклюке

Сегодня, 12 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:30 мск.



Первым из россиян в гонку отправится Матвей Елисеев, получивший 4-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Александр Логинов (12-й), Эдуард Латыпов (50-й), Антон Бабиков (76-й) и Карим Халили (96-й). Логинов является действующим чемпионом мира в этой дисциплине.



Лидер общего зачёта Кубка мира, действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё выйдет на старт 28-м.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.