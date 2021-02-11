Норвегия не примет финал Кубка мира по биатлону, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) в «Твиттере». Причиной послужил новый протокол безопасности, введённый в Норвегии сегодня, 11 февраля, из-за пандемии коронавируса.

«Мы разочарованы, что спортсмены второй год подряд не смогут соревноваться в Хольменколлене, но понимаем решение властей. На протяжении всего сезона IBU рассматривал альтернативные сценарии для каждого этапа Кубка мира, чтобы иметь запасной вариант, если того потребует ситуация с коронавирусом. Теперь мы оценим эти варианты и в дальнейшем объявим о месте проведения финала Кубка мира», — говорится в заявлении пресс-службы.

Этап Кубка мира в Хольменколлене должен был пройти с 18 по 21 марта.