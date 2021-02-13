Екатерина Носкова завоевала серебро в спринте на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье

Немецкая биатлонистка Ванесса Фойгт выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на третьем этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия). Всего 0,6 секунды уступила ей россиянка Екатерина Носкова. Третьей стала немка Анна Вайдель. Все призёры стреляли без промахов.

В топ-6 вошли россиянки Анастасия Егорова и Анастасия Гореева.

Биатлон. Кубок IBU. Третий этап. Брезно-Осрблье, Словакия

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Ванесса Фойгт (Германия) – 20.31,2 (0 штрафных кругов).

2. Екатерина Носкова (Россия) – отставание 0,6 (0).

3. Анна Вайдель (Германия) — +5,7 (0)…

5. Анастасия Егорова (Россия) — +30,5 (0).

6. Анастасия Гореева (Россия) — +37,9 (2)…

20. Полина Шевнина (Россия) — +1.28,9 (1).

21. Наталья Гербулова (Россия) — +1.29,7 (2)…

23. Валерия Васнецова (Россия) — +1.30,7 (3)…

26. Анастасия Шевченко (Россия) — +1.34,1 (2)…

37. Алина Кудисова (Россия) — +2.02,2 (3).