Норвежка Экхофф выиграла спринт на ЧМ по биатлону, Казакевич — 19-я

На чемпионате мира по биатлону, который проходит в Поклюке (Словения), завершилась женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф, она была точна в стрельбе. Серебряным призёром стала француженка Анаис Шевалье, третье место у белоруски Анны Сола.

Лучший результат из россиянок — 19-е место — показала Ирина Казакевич, допустившая один промах последним выстрелом. Светлана Миронова зашла на шесть штрафных кругов и не попала в число 60 сильнейших, которые выступят в гонке преследования.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 21.18,7 (0 промахов)

2. Анаис Шевалье (Франция) – отставание 12,0 (1).

3. Анна Сола (Беларусь) — +14,4 (0)…

19. Ирина Казакевич (Россия) – (1).

36. Ульяна Кайшева (Россия) – +1.56,3 (2).

51. Евгения Павлова (Россия) — +2.27,0 (2)…

64. Светлана Миронова (Россия) — +3.05,5 (6).