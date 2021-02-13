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Результаты женского спринта на чемпионате мира 2021 года по биатлону

Норвежка Экхофф выиграла спринт на ЧМ по биатлону, Казакевич — 19-я
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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На чемпионате мира по биатлону, который проходит в Поклюке (Словения), завершилась женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф, она была точна в стрельбе. Серебряным призёром стала француженка Анаис Шевалье, третье место у белоруски Анны Сола.

Лучший результат из россиянок — 19-е место — показала Ирина Казакевич, допустившая один промах последним выстрелом. Светлана Миронова зашла на шесть штрафных кругов и не попала в число 60 сильнейших, которые выступят в гонке преследования.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения
Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 21.18,7 (0 промахов)
2. Анаис Шевалье (Франция) – отставание 12,0 (1).
3. Анна Сола (Беларусь) — +14,4 (0)…
19. Ирина Казакевич (Россия) – (1).
36. Ульяна Кайшева (Россия) – +1.56,3 (2).
51. Евгения Павлова (Россия) — +2.27,0 (2)…
64. Светлана Миронова (Россия) — +3.05,5 (6).

Биатлон. ЧМ-2021. Поклюка, Словения
Женщины. 7.5 км Спринт
13 февраля 2021, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Тириль Экхофф
Норвегия
21:18.7
2
Анаис Шевалье
Франция
+12.0
3
Анна Сола
Беларусь
+14.4
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