Губерниев отреагировал на слова Й. Бё о необходимости более строгого наказания для россиян

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание норвежского биатлониста Йоханнеса Бё, заявившего ранее, что Международный союз биатлонистов должен был подвергнуть российских спортсменов более строгому наказанию.



«В демократической стране пусть говорят, что хотят. Так нас наказали или сяк. Они переживают, потому что у них пятый человек не может выступать. Естественно, они будут пыхтеть по этому поводу. Хуже моё отношение из-за этого к Йоханнесу не станет. Это не имеет никакого значения, потому что есть правила, к которым он отношения не имеет. Пусть они говорят, что хотят. Ради бога.



Повторюсь, это называется демократическая страна. Может быть, сегодня вечером у Йоханнеса погаснет свет, а он зажжёт фонарик и пойдёт с ним, освещая дорогу. А нам нужно сконцентрироваться на своих проблемах, у нас их выше крыши, в том числе и в биатлоне», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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