Текстовая онлайн-трансляция женского пасьюта на чемпионате мира по биатлону в Поклюке

Сегодня, 14 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоится женская гонка преследования на 10 км. Старт запланирован на 17:30 мск.

Первой из россиянок на старт выйдет Ирина Казакевич, ставшая 19-й в спринте. Затем в борьбу вступят Ульяна Кайшева (36-й стартовый номер) и Евгения Павлова (51-й).

В настоящее время российские биатлонисты не завоевали ни одной медали на чемпионате мира. Первое место в медальном зачёте занимает Норвегия — две золотые медали, одна бронзовая. Сборная Франции с одним золотом, двумя серебряными и одной бронзовой медалью — на втором месте. Швеция с одним золотом и одной бронзой замыкает тройку лидеров.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований: текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.