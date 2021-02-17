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Стал известен состав сборной России на сингл-микст на ЧМ по биатлону

Стал известен состав сборной России на сингл-микст на ЧМ по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Биатлонисты сборной России Эдуард Латыпов и Евгения Павлова выступят в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в штабе российской сборной.

Сингл-микст состоится завтра, 18 февраля, начало — в 17:15 мск. Сборная России на чемпионате мира по биатлону пока не завоевала ни одной медали. Лучший результат на счету Светланы Мироновой, которая заняла пятое место в индивидуальной гонке.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Словения
Расписание соревнований (оставшиеся гонки)

17 февраля
16:30. Индивидуальная гонка, мужчины.

18 февраля
17:15. Сингл-микст.

20 февраля
13:45. Эстафета, женщины.
17:00. Эстафета, мужчины.

21 февраля
14:30. Масс-старт, женщины.
17:15. Масс-старт, мужчины.

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