Доротея Вирер предложила убрать индивидуальную гонку с этапов Кубка мира

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, которая в сезоне-2020/2021 вместе с Лизой Терезой Хаузер победила в зачёте индивидуальных гонок на Кубке мира, обратилась к Международному союзу биатлонистов с предложением исключить соответствующую дисциплину из программы Кубка мира.
«Я предложила им убрать индивидуальную гонку с Кубка мира, потому что она скучная. Она занимает слишком много времени. Думаю, нам нужно уйти от этой формы соревнований», — приводит слова Вирер Aftonbladet.
Другие биатлонистки не согласились с итальянкой.
«Ха-ха, и это сказала та, кто выиграла зачёт индивидуальных гонок… Скорее, это я должна такое говорить», — сказала Тириль Экхофф.
«Эта дисциплина больше всего отличается от других. Мне нравится её бегать, я за то, чтобы её сохранить», — добавила Ханна Эберг.
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