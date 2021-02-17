Доротея Вирер предложила убрать индивидуальную гонку с этапов Кубка мира

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, которая в сезоне-2020/2021 вместе с Лизой Терезой Хаузер победила в зачёте индивидуальных гонок на Кубке мира, обратилась к Международному союзу биатлонистов с предложением исключить соответствующую дисциплину из программы Кубка мира.

«Я предложила им убрать индивидуальную гонку с Кубка мира, потому что она скучная. Она занимает слишком много времени. Думаю, нам нужно уйти от этой формы соревнований», — приводит слова Вирер Aftonbladet.

Другие биатлонистки не согласились с итальянкой.

«Ха-ха, и это сказала та, кто выиграла зачёт индивидуальных гонок… Скорее, это я должна такое говорить», — сказала Тириль Экхофф.

«Эта дисциплина больше всего отличается от других. Мне нравится её бегать, я за то, чтобы её сохранить», — добавила Ханна Эберг.