Вирер и Хаузер прокомментировали общую победу в зачёте индивидуальных гонок на КМ

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер и австрийка Лиза Тереза Хаузер, которые разделили победу в зачёте индивидуальных гонок на Кубке мира по биатлону, прокомментировали достижение.
«Лучше поделиться с кем-то, чем ничего не выиграть. Лиза действительно сильна в этом сезоне, и она заслуживает этого. Может быть, она заслуживает даже больше, чем я!» — цитирует Вирер пресс-служба Международного союза биатлонистов.
«Я была очень удивлена, когда мне сказали, что если я останусь четвертой (в индивидуальной гонке на ЧМ. — Прим. «Чемпионата»), то разделю победу с Доро. Это просто удивительно! Моя цель состояла в том, чтобы быть на пьедестале почёта в этом году, и с января всё идёт очень хорошо, просто идеально для меня…
Комментарий Доротеи? Мы хорошие друзья, но она одна из лучших в мире. Мы обе это заслужили!» — добавила Хаузер.
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