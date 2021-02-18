Личный тренер Халили признался, что Карим мог пропустить индивидуальную гонку на ЧМ

Егор Сорин, личный тренер российского биатлониста Карима Халили, рассказал, как его подопечный мог отправиться на Кубок IBU, вместо того чтобы выступить в индивидуальной гонке на чемпионате мира. Халили занял в ней шестое место.
«Мы с Каримом постоянно были на связи всё это время. Я посчитал, что было бы неправильно перепоручать спортсмена старшему тренеру накануне самого ответственного старта, раз уж весь этот год он работал под моим руководством.
Если честно, я не рассчитывал, что Халили поставят бежать индивидуальную гонку, после того как в спринте он даже не отобрался в гонку преследования, поэтому сказал ему просто кататься следующие два дня без каких бы то ни было задач, чтобы разгрузить голову. Договорились после этого созвониться с ним и с Юрием Каминским в понедельник и принять решение.
Я хотел попросить Юрия Михайловича отправить Карима на кубок IBU в Словакию, раз уж для него чемпионат закончен, но Каминский попросил не торопиться. Сказал, что в составе на гонку освободилось место, поскольку Эдуард Латыпов стартовать в ней не будет, и это место он планирует отдать Кариму», — цитирует Сорина «RT на русском».
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