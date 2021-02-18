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Карим Халили предположил, как Мартен Фуркад помог бы сборной России по биатлону

Карим Халили предположил, как Мартен Фуркад помог бы сборной России по биатлону
Биатлон / Кубок мира 0

Биатлонист сборной России Карим Халили прокомментировал слова пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада. Ранее Фуркад допустил, что ответил бы утвердительно, если бы его пригласили поработать в сборной России.

По мнению Халили, Фуркад мог бы поделиться опытом в части стрелковой подготовки.

«В первую очередь в плане стрелковой подготовки. В умении абстрагироваться от всего на рубеже он был лучше всех», — приводятся слова Халили на сайте телеканала «Матч ТВ».

При этом россиянин добавил, что не знает, насколько реален вариант с приглашением Фуркада в сборную России.

«Не знаю, как насчёт того, чтобы он возглавил сборную. Но если бы давал какие-то советы, то это вполне реально», — сказал он.

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