Карим Халили предположил, как Мартен Фуркад помог бы сборной России по биатлону

Биатлонист сборной России Карим Халили прокомментировал слова пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада. Ранее Фуркад допустил, что ответил бы утвердительно, если бы его пригласили поработать в сборной России.

По мнению Халили, Фуркад мог бы поделиться опытом в части стрелковой подготовки.

«В первую очередь в плане стрелковой подготовки. В умении абстрагироваться от всего на рубеже он был лучше всех», — приводятся слова Халили на сайте телеканала «Матч ТВ».

При этом россиянин добавил, что не знает, насколько реален вариант с приглашением Фуркада в сборную России.

«Не знаю, как насчёт того, чтобы он возглавил сборную. Но если бы давал какие-то советы, то это вполне реально», — сказал он.